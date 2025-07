Confronto politico sulla pelletteria | C’è bisogno di rigenerare il settore

Con il futuro della pelletteria toscana a rischio, è urgente unire le forze per rigenerare il settore. Solo attraverso un patto di sistema che coinvolga anche i grandi brand, ancora assenti nelle discussioni, possiamo rilanciare questa eccellenza italiana. La sfida è aperta: il successo dipende dalla capacità di collaborare e innovare insieme. È il momento di agire per scrivere un nuovo capitolo di crescita e sostenibilità.

Serve un patto di sistema per 'salvare' la pelletteria. E soprattutto coinvolgere i brand, grandi assenti nell'assise dei volenterosi. E' il sunto emerso dal confronto sulla crisi e sulle strategie di rilancio del settore, che ieri è andato in scena al consiglio comunale straordinario chiesto dall'opposizione e concesso dalla maggioranza. "Comparto moda e pelletteria in Toscana: capire la crisi per generare nuovi scenari di sviluppo", questo il titolo della seduta. "Siamo tutti dentro la storia – ha detto la sindaca Claudia Sereni – che è fatta di grandi cambiamenti che l'essere umano ha sempre saputo attraversare riuscendo a rialzarsi, riadattandosi, riorganizzandosi con scienza, coscienza e creatività.