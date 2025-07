L’ex assessore nel Coni guiderà lo sport provinciale

Nel mondo dello sport provinciale, una figura di spicco si distingue: Giacomo Gozzini, assessore e avvocato di San Miniato, confermato alla guida della delegazione pisana del Coni. Dopo il rinnovamento degli organi nazionali e territoriali, sotto la guida del nuovo presidente Luciano Buonfiglio, Gozzini continua a portare avanti con passione il suo impegno, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per lo sport locale. La sua esperienza promette di aprire nuove sfide e opportunità per tutto il settore.

Il Coni ha completato il rinnovamento di tutti i suoi organi nazionali e territoriali. Il nuovo presidente nazionale è Luciano Buonfiglio. Per la delegazione della provincia di Pisa è stato eletto Giacomo Gozzini, sanminiatese, avvocato e assessore comunale da giugno 2009 a giugno 2019, collabora con la società Lupi Santa Croce ssd. Per Gozzini si tratta di una conferma, era stato eletto già nello scorso novembre per sostituire il campione olimpico Salvatore Sanzo, passato ad incarichi dirigenziali di livello nazionale. "Sono contento di ricoprire questo incarico e ringrazio le tante società sportive della provincia che mi hanno dato fiducia, sottoscrivendo la mia candidatura per il prossimo quadriennio olimpico – dice Gozzini -.