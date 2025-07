Il commercio e il maxi cantiere | Grave aumentare il suolo pubblico

Il confronto tra Comune e commercianti su un tema cruciale come il maxi cantiere di San Miniato si fa sempre più acceso. Tra lavori in corso e difficoltà di parcheggio, cresce anche la tensione sulla tariffa del suolo pubblico, elemento chiave per il rilancio del centro storico. La questione si fa spinosa, ma è fondamentale trovare un equilibrio che tuteli sia lo sviluppo urbano che gli interessi degli operatori commerciali. La sfida è aperta e il dialogo invalicabile.

Il braccio di ferro fra Comune e commercianti prosegue. Al centro sempre il maxicantiere – ieri c’è stata la gettata in via Conti, propedeutica alla pavimentazione – e, in questo caso, il costo del suolo pubblico. "In un contesto che vede proseguire ad oltranza i lavori in centro storico anche in estate e che rende ancor più difficile parcheggiare a San Miniato non ci sembra davvero opportuno aumentare la tassa di suolo pubblico, come confermano le segnalazioni che ci arrivano da commercianti e titolari di attività – dice il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori –. Se con una mano si dà e con l’altra si toglie non si fa il bene delle imprese, e soprattutto non si offre un aiuto concreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il commercio e il maxi cantiere: "Grave aumentare il suolo pubblico"

