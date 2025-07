La meglio gioventù di Porcari Dalla laurea in Lettere antiche al dottorato all’Università di Cardiff

La storia di Lisa Scilipoti è quella di una giovane donna che ha saputo trasformare le sfide in opportunità, dall’Italia al Regno Unito, conquistando successi accademici e personali. Campionessa nella vita, ha superato le proprie comfort zone per abbracciare il mondo e nuove prospettive. Ora, con un dottorato e un lavoro stimolante all’orizzonte, Lisa incarna il coraggio di chi sogna in grande e non si ferma mai.

Campionessa nella vita. Ottimi voti a scuola, successo nello sport e adesso lo zenith, un dottorato all'estero e un nuovo stimolante lavoro che l'attende. Superare le proprie comfort zone e viaggiare lontani, verso nuove prospettive. E' la storia di Lisa Scilipoti, 24 anni, di Porcari, che è stata assunta all'Università ad un progetto europeo. Come ricercatrice vincendo il dottorato alla Cardiff University, passando diversi esami tra scritti e orali. Siccome i giovani di oggi spesso vengono additati di poca voglia di soffrire per centrare i propri obiettivi, quello di Lisa rappresenta un grande esempio di impegno, volontà, sacrificio e umiltà, che l'ha portata a questo importantissimo risultato.

In questa notizia si parla di: dottorato - porcari - università - cardiff

