Juventus il prezzo di Jonathan David | chi viene fatto fuori

La Juventus si prepara a rivoluzionare il proprio attacco con l'acquisto di Jonathan David, un colpo simbolo di una nuova era. Il primo movimento del nuovo direttore generale è una dichiarazione di forza: niente sconti e zero compromessi. Con Vlahovic che si ostina a restare e a spremere il club, il mercato si infiamma. Ma cosa cambierà davvero? La sfida ora è capire chi farà spazio e come questa mossa modellerà il futuro bianconero.

Il David di Comolli. Il primo colpo del nuovo direttore generale della Juventus è prima di tutto un grande colpo, e poi è una dichiarazione di intenti: la vecchia Signora non guarda in faccia nessuno e non ha piĂą tempo da perdere. Non guarda in faccia Vlahovic che si è ormai impuntato per restare e spillare al club fino all'ultimo centesimo dei 12 milioni previsti dal suo folle contratto per quest'ultimo anno e che, mettendo il like al post di Bellingham che festeggiava la vittoria del Real Madrid proprio sulla Juventus, non perde occasione di mostrare la sua immaturitĂ . E non ha tempo da perdere a stare dietro alla risposta del Psg per prolungare di una stagione il prestito di Kolo Muani.