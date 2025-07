LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | Ceolin Longobardo e Del Signore cercano la zampata vincente!

Benvenuti alla emozionante quarta giornata degli Europei juniores di nuoto 2025 a Samorin! Tra onde di adrenalina e speranze di gloria, Ceolin, Longobardo e Del Signore sono pronti a dare il massimo nella caccia alla zampata vincente. Seguite con noi ogni istante di questa spettacolare manifestazione, dove il talento giovanile europeo si sfida in acque cristalline, tra sogni e record da conquistare. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere nemmeno un secondo!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei juniores di Samorin in Slovacchia. Fino  al 6 luglio 2025, la Slovacchia ospita il meglio del nuoto giovanile europeo: è infatti la X-Bionice Sphere, giĂ teatro degli Europei U23, ad accogliere lo European Aquatics Junior Swimming Championships. Le gare si disputano all'aperto in un impianto moderno e rodato, pronto a ricevere 308 nuotatrici e 358 nuotatori da tutto il continente. L' Italia si presenta all'appuntamento con 38 nuotatori (22 donne e 16 uomini), una delle delegazioni piĂą folte e bilanciate di tutto il campionato.

