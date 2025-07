Bloccato in casa con l’ascensore rotta La Croce Rossa gli fa ritornare il sorriso

Dopo un mese di isolamento forzato a causa di un ascensore guasto, Marius ha riscoperto la libertà grazie alla Croce Rossa di Arezzo. La sua emozione è palpabile: un semplice gesto, ma un grande sorriso che riaccende speranza e gioia di vivere. La dedizione di chi si prende cura di lui ha trasformato un momento difficile in un raggio di luce, dimostrando che anche nelle sfide più dure, l’umanità può fare la differenza.

AREZZO Dopo oltre un mese chiuso in casa a causa di un ascensore rotto, ieri Marius ha finalmente potuto rivedere il sole, l’asfalto, il mondo. E il suo sorriso dice tutto: gioia, libertà, emozione. Il merito è della Croce Rossa di Arezzo, che da ieri mattina ha iniziato ad accompagnarlo ogni giorno al centro diurno, garantendogli quella quotidianità che l’incuria e la burocrazia gli avevano negato. Marius (nella foto), 32 anni, invalido al 100%, vive in una casa popolare in piazza San Gemignano. Da inizio giugno era prigioniero in un appartamento, al secondo piano di un edificio, gestito da Arezzo Casa, in cui l’ascensore aveva smesso di funzionare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bloccato in casa con l’ascensore rotta. La Croce Rossa gli fa ritornare il sorriso

