Rastelli FdI | Il compleanno della città evento solo per i residenti

Il compleanno di Montecatini, un evento esclusivo riservato ai residenti, ha acceso il dibattito tra le autorità locali e le associazioni di settore. Mentre alcuni celebriamo l'entusiasmo per le iniziative culturali e turistiche, Fratelli d’Italia manifesta le proprie critiche alle valutazioni entusiastiche espresse dagli albergatori. In questo contesto, si evidenzia come il confronto tra diverse voci possa arricchire il futuro della città, promuovendo un dialogo costruttivo che favorisca il bene comune.

Non sono piaciuti a Fratelli d’Italia gli apprezzamenti espressi dalle associazioni degli albergatori nei confronti del Compleanno di Montecatini, del Festival del Jazz, e dell’ultimo appuntamento tenuto all’ ippodromo Sesana. "Leggiamo con stupore misto ad ilarità l’articolo sulle apprezzatissime iniziative turistiche dell’amministrazione montecatinese – dice il segretario comunale Federica Rastelli - Lo stupore deriva dal fatto che le iniziative elencate rappresentano niente di nuovo e men che mai una svolta significativa. Il Compleanno di Montecatini, l’ippodromo Sesana e un costoso concerto non portano turismo in città, ci piacerebbe tanto sapere quanti turisti si sono riversati a riempire gli alberghi cittadini, attirati da iniziative peraltro comunicate con tempistiche inadeguate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rastelli (FdI): "Il compleanno della città, evento solo per i residenti"

