lunga vita al consolato quel rapporto speciale tra meloni e trump che ha blindato la sede

di Francesco Ingardia "Italia e Stati Uniti su tanti dossier parlano la stessa lingua". Mica sono rivelatrici le parole della premier Giorgia Meloni pronunciate nello speech a Villa Taverna, a Roma, prendendo parte alle celebrazioni dei festeggiamenti dell’Indipendence Day americano. Da quando a Washington è tornato Donald Trump, suoni accordatissimi tra la Casa Bianca e Palazzo Chigi. E chissà che la “questione di feeling“ (tutta spostata a destra) tra il commander in Chief e il capo di governo non abbiano agevolato la partita del Consolato generale di Firenze. Finito a suo tempo nella lista nera del massiccio piano di tagli che il Segretario di Stato Marco Rubio ha varato per contenere i costi della macchina federale, ma che dalla serata del 2 luglio non fa più così paura dopo il colpo di scena rispetto ai venti di chiusura. 🔗 Leggi su Lanazione.it