Caldo 35enne colto da malore in fabbrica | Era immobile a terra senza più forze Soccorso anche un 67enne che lavorava in giardino

Un caldo insopportabile e le alte temperature hanno scatenato un grave malore a un giovane operaio di 35 anni trovato immobile a terra all’interno della fabbrica di Spresiano. La stessa ondata di calore ha colpito anche un uomo di 67 anni nel suo giardino, evidenziando i rischi di questa estate torrida. Cosa si può fare per prevenire tragedie come queste?

TREVISO - L?hanno trovato steso a terra all?interno della fabbrica. L?operaio, 35 anni, dipendente di una ditta di Spresiano, ieri mattina aveva iniziato a lavorare come sempre. Ma.

