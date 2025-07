La lunga Notte bianca Svelato il programma Sarà un crescendo

La lunga notte bianca di Volterra si prepara a sorprendere i visitatori con un programma ricco di emozioni e sorprese, culminando in un crescendo di eventi spettacolari. Dalle 18 fino a tarda notte, il cuore della città etrusca si trasformerà in un grande palcoscenico all'aperto, offrendo intrattenimento, musica e un'immersione gratuita nel suo patrimonio culturale e artistico. Un'occasione imperdibile per vivere la magia di Volterra come mai prima d'ora.

VOLTERRA La magia di Volterra si prepara a vivere una notte indimenticabile: sabato 19 luglio, dalle 18 fino a tarda notte, il cuore della città etrusca si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la Notte bianca. Un evento atteso che promette animazione diffusa, un gran finale musicale e un’immersione gratuita nel ricco patrimonio culturale e artistico. L’atmosfera festosa prenderà il via già dal pomeriggio e il culmine della serata sarà il gran finale in Piazza dei Priori, dove dalle 23 in poi andrà in scena il Radiostop party. Un’esplosione di energia con i dJ e ballerini di RadioStop, animato da voci note come Roberto Giannoni, Regina Miami, Kristine VonTrois (vocalist del celebre Mucca Assassina) e Tommy G, pronti a far ballare la piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La lunga Notte bianca. Svelato il programma. Sarà un crescendo

