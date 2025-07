I saldi partono con la Notte Bianca Domani shopping e divertimento

Pronti a vivere una notte indimenticabile? I saldi estivi aprono le danze con la decima edizione della "Notte Bianca" di Empoli, un evento da non perdere! Dalle 20, musica, divertimento e shopping si mescolano per creare un’atmosfera unica nel cuore della città. Con il debutto di grandi band e offerte imperdibili, questa serata promette di essere il punto di partenza perfetto per un’estate all’insegna dello stile e del risparmio. Preparati a scatenarti!

Saldi estivi, via domani allo shopping con un debutto in grande stile: il primo sabato del mese coincide infatti con la decima edizione della "Notte Bianca", vestita a festa per l’occasione nella "Notte dei saldi". Dalle 20, il centro di Empoli si accenderà di musica e divertimento per tutti: sul palco di piazza della Vittoria saliranno gli "Italians a Go Go", reduci dal travolgente party al "Jump Festiva" di Serravalle, pronti a far scatenare il pubblico tra lanci di caramelle, spumante e zucchero filato sulle note dei più grandi successi musicali. Spazio alle coreografie della "Dirty Dancing School" e ai più piccoli, che potranno incontrare supereroi e principesse per foto ricordo e abbracci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I saldi partono con la Notte Bianca. Domani shopping e divertimento

