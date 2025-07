Sei telecamere per le zone più sensibili

garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini, rafforzando la protezione delle aree più vulnerabili del territorio. Con queste nuove telecamere, Carmignano si avvicina sempre di più a un futuro più sicuro, dimostrando un impegno concreto nel tutelare il benessere della comunità e prevenire ogni forma di rischio o crimine.

Sei nuove postazioni di videosorveglianza andranno ad arricchire la rete del Comune di Carmignano, portando a 43 il numero totale delle telecamere attive sul territorio. È il cuore del progetto ' Carmignano Protetta 2025 ', per cui il sindaco Edoardo Prestanti ha firmato la partecipazione a un bando del Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di ottenere un cofinanziamento. Le nuove installazioni copriranno zone considerate sensibili, per episodi di vandalismo e abbandono di rifiuti. Due telecamere saranno collocate in via Guido Rossa, nella zona industriale di Comeana, colpita dallo smaltimento illegale di rifiuti tessili; tre saranno posizionate nel parcheggio del centro didattico del Museo archeologico di Artimino, la cui inaugurazione è prevista per settembre; una, dotata di tre ottiche, sorveglierà l'incrocio tra via Spazzavento e via Fontemorana.