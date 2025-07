Percorso tattile e nuove luci il museo del Figurino guarda al futuro

per tutti i visitatori, ma in particolare per coloro che desiderano un'esperienza sensoriale e coinvolgente. Il Museo del Figurino di Calenzano si trasforma, unendo tradizione e innovazione, per far vivere l’arte del figurino come mai prima d’ora.

Il Museo del Figurino storico di Calenzano ha un nuovo allestimento: nella sala principale la sezione tardo antico ha visto infatti un rinnovo delle vetrine, con un impianto di illuminazione a basso consumo e a luce fredda per ottimizzare lo stato di conservazione dei beni e una migliore esperienza visiva per l’utenza. Alcuni figurini potranno poi essere non solo ammirati ma anche toccati per una esperienza pensata per tutti i visitatori ma in particolare per chi ha problemi visivi: nella sala uno, dove è esposta la storia dell’evoluzione del figurino giocattolo, infatti è stata selezionata una serie di pezzi, in piombo, pasta, carta fra l’altro, adatta per un percorso tattile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Percorso tattile e nuove luci, il museo del Figurino guarda al futuro

