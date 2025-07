Sul Palio torna il sole Tittia è il re della Piazza E porta in trionfo l’Oca

Dopo giorni di nuvole e pioggia, il cielo di Siena si apre in un tripudio di sole, riportando la speranza e l’emozione nel cuore della piazza. Il Palio, atteso con trepidazione, finalmente si svolge sotto un cielo azzurro, regalando momenti di pura adrenalina. È il giorno di Tittia, il re indiscusso della piazza, che porta in trionfo l’oca di Orlando Pacchiani, scrivendo un nuovo emozionante capitolo della tradizione senese.

di Orlando Pacchiani SIENA È tornato il bel tempo su piazza del Campo consentendo di correre il Palio, dopo la pioggia del 2 sera che aveva imposto il rinvio e i nuvoloni che si sono addensati minacciosi sulla città anche nel primo pomeriggio di ieri, rilasciando qualche scarica di pioggia solo nei dintorni di Siena. È tornato Giovanni Atzeni, il fantino più vittorioso in attività, che dopo un 2024 ricco di delusioni ha colto il suo undicesimo successo. Ed è tornata l’Oca, che ha vinto il Palio conducendo dall’inizio alla fine e conquistando il quinto trionfo del secolo, a soli due anni di distanza dal precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sul Palio torna il sole. Tittia è il re della Piazza. E porta in trionfo l’Oca

In questa notizia si parla di: palio - piazza - trionfo - torna

Sarà il Palio delle quattro verdi. Due coppie di avversarie in Piazza - Il Palio delle Quattro Verdi infiamma piazza del Campo con l'epica sfida tra due coppie di avversarie.

Complimenti al Borgo San Bernardo che ieri sera ha conquistato la vittoria dei giochi della tradizione tra applausi e grande entusiasmo, dei giochi del venerdì prima del Palio, in un trionfo che ha scaldato il cuore di tutti. Questa sera si torna in piazza per un gr Vai su Facebook

All’#Oca il #Palio della #Madonna di Provenzano: #trionfo per Tittia #Siena Vai su X

Sul Palio torna il sole. Tittia è il re della Piazza. E porta in trionfo l’Oca; Palio di Siena. Tittia torna re di piazza e porta al trionfo l’Oca!; Palio 3 Luglio 2025: Vince l’Oca, il trionfo di Tittia su Diodoro.

Sul Palio torna il sole. Tittia è il re della Piazza. E porta in trionfo l’Oca - Dopo una lunga mossa la carriera è lineare: Atzeni prende subito la testa. Secondo lanazione.it

Palio di Siena, Tittia domina e conquista l'11ma vittoria in piazza: trionfa l'Oca, Diodoro vince al debutto - Tittia conquista per la quarta volta il Palio correndo per l'Oca: vittoria mai in discussione per il fantino che arriva a tre soli Palii dal recordman Aceto. Da sport.virgilio.it