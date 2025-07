Non solo proiezione di potenza | le ricadute della politica oltre il Mediterraneo Allargato

Il Mediterraneo Allargato non è solo un palcoscenico di potenza militare, ma anche un teatro di influenza geopolitica e diplomatica che si estende oltre i confini tradizionali. La strategia italiana, radicata negli anni Settanta, assume oggi una nuova rilevanza nel contesto globale, influenzando stabilità, economia e sicurezza regionale. Le ricadute di questa politica si manifestano in modo più ampio, coinvolgendo attori internazionali e sfide complesse che richiedono una visione lungimirante.

Il Mediterraneo Allargato è un concetto strategico elaborato dalla Marina Militare italiana negli anni Settanta che rappresenta il teatro operativo di massimo interesse nazionale nel quale lo Stato italiano attua una comune strategia di sicurezza. Esso, geograficamente, è rappresentato da quella porzione di mare compresa fra le coste mediterranee, il Mar Rosso, il Mar Nero, il Golfo Persico, parte dell'Oceano Indiano (sino alla costa occidentale del subcontinente indiano) e dell'Oceano Atlantico (sino e comprendendo il Golfo di Guinea). L'individuazione geografica di un'area del globo di massimo interesse per l'Italia, non significa però porre un recinto per l'azione politicostrategica del Paese per diversi motivi.