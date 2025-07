Parla Giuseppe Conte | Schlein assente a Villa Taverna? Un errore discutere l' alleanza con gli Usa

Giuseppe Conte, assente a Villa Taverna, solleva dubbi sulla strategia italiana: discutere o meno l’alleanza con gli Usa? Tra cowboy, trumpiani e americani a Roma, la presenza del presidente alla festa dell’Independence Day accende il dibattito. Ma cosa significa questa scelta per il futuro delle relazioni internazionali italiane? La risposta risiede nelle prossime mosse del leader e nella sua visione di un’Italia protagonista sulla scena globale.

Cowboy, trumpiani, americani a Roma. Presidente Giuseppe Conte, lei martedì sera era alla festa romana dell’Indipendence day. “Sì. Ero alla festa. E perché non ci sarei dovuto anda. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Parla Giuseppe Conte: "Schlein assente a Villa Taverna? Un errore discutere l'alleanza con gli Usa"

Il leader del M5s rivendica la sua presenza all'ambasciata americana: "Gli Stati Uniti sono i nostri tradizionali alleati.

