I nuovi guai di Sirio. Pietre spaccate e toppe in San Marco e Adua.

Nel cuore di Firenze, tra le suggestive piazze di San Marco e Adua, il lastricato in pietra racconta un’altra storia: quella di un’urbanistica sottoposta a stress e a continue sfide. Le lastre rotte e le toppe segnano il passare del tempo e l’incalzante ritmo della città. È ora di affrontare questi nuovi guai, per restituire a Firenze la sua bellezza autentica e la sicurezza di chi la attraversa ogni giorno.

Nel cuore pulsante di Firenze, tra piazza San Marco e piazza Adua, il lastricato in pietra – progettato appositamente per accompagnare il percorso della tramvia nei punti chiamati ‘di incrocio’ – mostra i segni evidenti del cedimento. Le lastre sono rotte, sollevate, frammentate sotto il peso quotidiano del traffico urbano. Basta camminarci sopra per notare il dislivello, sentire lo scricchiolio sotto i piedi, osservare quelle orripilanti toppe nere di bitume che dovrebbero servire a rattoppare il danno. I bus sobbalzano su pietre sconnesse e si mescola al lamento degli autisti, al disappunto dei passanti e di quei commercianti che nelle due piazze hanno la propria attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it