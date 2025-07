Vittoria per Trump passa la maxi-legge fiscale | meno tasse e tagli alla sanità

La notte italiana porta una svolta storica negli Stati Uniti: Donald Trump e il suo partito celebrano una vittoria significativa con l’approvazione dello storico maxi legge fiscale. Questa riforma, che prevede tagli alle tasse e importanti innovazioni nel settore sanitario, promette di rivoluzionare il sistema economico-finanziario americano. Con un risultato di 218 voti favorevoli contro 214, il nuovo capitolo politico si apre, segnando un cambiamento destinato a influenzare anche lo scenario globale.

Donald Trump ha incassato un’importante vittoria politica nella notte italiana quando la Camera dei Rappresentanti Usa controllata dal Partito Repubblicano ha approvato con una maggioranza di 218 voti favorevoli e 214 contrari lo One, Big, Beautiful Bill, la legge con cui The Donald e i suoi intendono stravolgere il sistema economico-finanziario Usa trasformando in legge le loro priorità politiche. Lo sconto fiscale del 2017 è permanente, vincono i milionari. Lo One, Big, Beautiful Bill conferma i tagli fiscali della riforma di Trump del 2017, il Tax Cuts and Jobs Act, che altrimenti sarebbero scaduti a fine anno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

In questa notizia si parla di: vittoria - trump - passa - maxi

L’ombra di Trump sulla vittoria nazionalista in Polonia - La vittoria nazionalista in Polonia segna un cambio di rotta non solo nella politica interna, ma anche nei rapporti con l'Unione Europea.

La "Grande e Bellissima Legge" passa lo scoglio della Camera dei Rappresentanti USA. Per Donald Trump una grande vittoria, con un certo sprezzo per le conseguenze future... A #InfoNotte @RSIInfo_ https://rsi.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:rsi:video:2918730 Vai su X

Senato Usa approva la maxi legge di bilancio di Trump, ora passa alla Camera Votazioni sul filo del rasoio, 51a favore e 50 contro ed è stato necessario il voto del vicepresidente JD Vance #SenatoUSA #LeggeDiBilancio #Trump #Voto #Camera #JDVance # Vai su Facebook

Usa, primo via libera Senato per maxi-legge bilancio. Trump: Grande vittoria; Usa, primo via libera Senato per maxi - legge bilancio. Trump: 'Grande vittoria'; Senato Usa approva la maxi legge di bilancio di Trump, ora passa alla Camera.

Trump esulta, la Camera approva la legge di bilancio: ok alla ‘Big Beautiful Bill’ - l maxi disegno di legge sulla spesa pubblica passa alla firma del presidente con una celebrazione speciale alla Casa Bianca il 4 luglio La Camera dei Rappresentanti ha dato il via libera alla tanto at ... Riporta msn.com

Maxi riforma fiscale di Trump passa al senato ma resta in bilico alla camera con una maggioranza fragile - La riforma fiscale di Donald Trump passa al Senato con 51 voti, ma affronta divisioni repubblicane e critiche per tagli alla spesa sociale e aumento del deficit, ora la decisione spetta alla Camera. Come scrive gaeta.it