Tornano gli Oasis e con loro l’attitudine che manca a tutti gli altri

L'ultima volta che ho preso l'aereo è stato per andare al funerale di mio padre, undici anni fa. Intanto, alla tv passa la pubblicità di una marca di cibo per gatti con Robbie Williams, il telefono mi dice che c'è un thread dei Blur che potrebbe interessarmi, non credo, Glastonbury ha anche lui i suoi Patagarri e il mondo è diventato un posto pieno di sciroccati che come riferimento hanno Alexa Chung che fa la pubblicità di Burberry e non Kate Moss con gli Hunter: voglio dire, c'è un limite a tutto, anche al non capire la differenza tra attitudine e pubblicità. La verità è che questi sono anni di mezze seghe, con quelli che devono portarsi sul palco la bandiera della Palestina per finire sui giornali, quelli che pensano che il feticismo del gimmick e la posa morale bastino per fare di loro degli headliner o degli artisti, ed è così che Glastonbury è diventato il Live Aid delle pippe.

