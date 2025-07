Nell’industria del pellame, il mestiere si tramanda come una fede sacra, fatta di passione e dedizione. Miemo, con il suo camice verde, incarna questa tradizione, urlando ai discepoli che oggi si limitano a spaccaturine. Immerso tra odori intensi e ricordi storici, si sforza di mantenere viva una cultura secolare, perché nel cuore di ogni conciatore batte il desiderio di tramandare un’arte antica e preziosa.

Ascolto Miemo urlare ai suoi discepoli che oggi si fanno solo spaccaturine. È ritto sul pulpito del suo muletto, il camice verde che in ordine di comando sta a metà strada fra la tuta della Givova dei pressatori e il camice nero del Commando, i capireparto vecchia scuola che appena aperti gli occhi, di prima mattina, mentre guardano il profilo della moglie che respira sotto al tepore del lenzuolo, sentono già l'odore della pelle conciata al cromo. Prendo i fogli sopra la scrivania di Miemo e lui mi fissa senza il minimo accenno di comprensione. Chi sono? Non ho né il camice né la tuta, ma un maglioncino e un paio di jeans che non appartengono a nessun vestiario che lui possa decodificare.