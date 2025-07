Il vero significato della qualità

Il vero significato della qualità. Una parola usata così spesso da rischiare di perdere il suo significato più profondo. Eppure, per produttori, ristoratori e consumatori attenti, rappresenta il fulcro di un intero sistema di valori. Ma come si definisce, oggi, un’autentica «economia della qualità»? La risposta, complessa e sfaccettata, può essere distillata in tre concetti chiave che agiscono come una bussola per orientarsi nel mercato contemporaneo: consapevolezza, eccellenza e sostenibilità.

Qualità. Una parola usata così spesso da rischiare di perdere il suo significato più profondo. Eppure, per produttori, ristoratori e consumatori attenti, rappresenta il fulcro di un intero sistema di valori. Ma come si definisce, oggi, un'autentica «economia della qualità»? La risposta, complessa e sfaccettata, può essere distillata in tre concetti chiave che agiscono come una bussola per orientarsi nel mercato contemporaneo: consapevolezza, resistenza e circolarità. Non si tratta di semplici etichette, ma dei pilastri di un manifesto per un futuro enogastronomico più etico, sostenibile e giusto.

