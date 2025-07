Incidente mortale in galleria Commerciante spezzina patteggia la condanna a 2 anni

Un tragico incidente in galleria ha sconvolto la comunità di Spezia, portando alla condanna di una commerciante cinquantenne che, nel 2023, ha causato la morte dell’ex vigile del fuoco Giordano Rapanà. La donna, coinvolta nello scontro avvenuto a Marinasco, ha patteggiato due anni di reclusione con sospensione della pena. Un doloroso episodio che ricorda quanto la prudenza sulla strada sia fondamentale per salvare vite.

E’ stata condannata a due anni con la sospensione della pena la commerciante spezzina cinquantenne che nell’agosto del 2023 provocò nell’incidente stradale la morte dell’ex vigile del fuoco Giordano Rapanà. Il tragico scontro avvenne nella galleria di Marinasco e secondo la ricostruzione eseguita dagli agenti della sezione antinfortunistica della polizia locale spezzina intervenuti insieme ai sanitari del 118 e della Pubblica Assistenza la donna, 56 anni, avrebbe invaso con la sua autovettura la corsia di marcia mentre stava procedendo in direzione San Benedetto. Una manovra che provocò lo scontro con la motocicletta guidata dall’uomo di 55 anni diretto invece nel senso opposto verso la città tenendo la sua corsi di marcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente mortale in galleria. Commerciante spezzina patteggia la condanna a 2 anni

