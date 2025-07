Rissa fuori dalla Rotonda bagnino preso a bastonate | nei guai 18enne

L’estate a Marina di Grosseto si accende tra allegria e caos, ma l’ultima notte ha portato anche paura. Una rissa violenta scoppiata davanti al bagno La Rotonda ha scosso la tranquillità della passeggiata, coinvolgendo giovani e finendo con un bagnino preso a bastonate. Questi episodi inquietanti sollevano interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle regole in una stagione che dovrebbe essere all’insegna del divertimento. La situazione rischia di sfuggire di mano.

MARINA DI GROSSETO Prime sere afose al mare e prime risse. L’estate grossetana, ormai da qualche anno è sempre più caotica dove le risse, scippi e vandalismi sono frequenti. L’ultimo caso, a Marina di Grosseto che proprio in queste notti si anima di ragazzi. Una notte di paura, quella appena trascorsa. Sì perché proprio sulla passeggiata, poco prima di mezzanotte, è esplosa una rissa di fronte al bagno La Rotonda, nel pieno centro della località balneare. Ad avere la peggio il bagnino dello stabilimento, – che non c’entrava nulla con i contendenti – trasportato in ospedale con lesioni alla testa dovute a più bastonate ricevute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rissa fuori dalla Rotonda, bagnino preso a bastonate: nei guai 18enne

