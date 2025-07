Meloni si atteggia a leader istituzionale ma il suo partito è quello di sempre

Meloni si presenta come una leader forte e determinata, ma il suo partito, Fratelli d’Italia, sembra ancora troppo ancorato a posizioni dure e intransigenti. Questa mentalità polarizzante impedisce un vero dialogo e una mediazione efficace, lasciando spazio solo a atteggiamenti muscolari e scontri ideologici. Nonostante le apparenze di fermezza, è fondamentale chiedersi: può questa strategia portare a soluzioni condivise o rischia di isolare ulteriormente la destra italiana?

Non c'è niente da fare, questa destra di Fratelli d'Italia non riesce a essere mite, nel senso della capacità di ascoltare l'altro da sé, di mediare, di cercare testardamente – direbbe Elly Schlein – un accordo con chi la pensa diversamente. Non è solo una mentalità bipolarista malamente introiettata a produrre questo effetto Marchese del Grillo («io so' io e voi non siete un c.») che pure sta a monte di pratiche muscolari a tutti i livelli. Non è solo questo. Che c'entra il bipolarismo con il casino – si passi il termine sbrigativo – che sta combinando Alessandro Giuli al Ministero della Cultura? Il rapporto generale che intrattiene con il mondo del cinema (caso Cinecittà), del teatro (caso Stefano Massini a Firenze), dell'editoria (l'ineducato sgarbo di disertare la premiazione dello Strega perché «non ho ricevuto i libri») è semplicemente fuori dal mondo, e si dirà che nel caso del successore di Gennaro Sangiuliano fa premio la sua connaturata alterigia da dandy tardo-ottocentesco, lui è fatto così: sbuffa più che governare, irride più che convincere.