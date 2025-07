La beffa bis sfiorata Pomeriggio di attesa con la pioggia vicina

Dalle tre di ieri pomeriggio, il timore si è trasformato in un'attesa febbrile, mentre tutti con il naso all’insù e occhi sbarrati seguivano la danza imprevedibile delle nuvole. La pioggia, ansiosa e capricciosa, ha giocato a nascondino tra le vie della città, regalando false speranze e piccole delusioni. Una beffa bis che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, pronti a scoprire se l’acqua avrebbe deciso di scendere davvero.

Tutti con il naso all’insù per oltre un’ora, alternando la verifica in tempo reale della situazione del cielo con il controllo compulsivo dei siti di previsioni meteo e gli annunci ansiogeni delle chat: "In Valdelsa è arrivata l’acqua.", "Piove a Monteriggioni!", "A Vico alto gocciola.". Con l’ulteriore paradosso che in alcune zone del centro storico è arrivata una spruzzata, in altre niente. A partire dalle tre di ieri pomeriggio, il timore di una replica della beffa ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei senesi, preoccupati di un nuovo rinvio, con le comparse già partite da tutte le Contrade e impegnate a raggiungere il palazzo del Governo per la composizione e quindi la partenza del corteo storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La beffa bis sfiorata. Pomeriggio di attesa con la pioggia vicina

