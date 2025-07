Ha salvato padre e figlio dalle onde Riconoscimento per il bagnino | A 16 anni si è tuffato con coraggio

A soli 16 anni, il coraggio e il sangue freddo di un giovane bagnino di Follonica hanno evitato una tragedia. Riconosciuto per aver salvato padre e figlio dalle onde, il suo gesto eroico ha commosso l'intera comunitĂ . Prima della seduta del consiglio comunale, tutte le forze politiche si sono unite nel celebrare questa straordinaria dimostrazione di altruismo e coraggio. Un esempio che ispira e ricorda che anche i piĂą giovani possono fare la differenza.

FOLLONICA Prima che si svolgesse la prevista seduta del consiglio comunale, i rappresentanti di tutte le forze politiche di Follonica hanno celebrato il gesto eroico e coraggioso compiuto da una giovane bagnino che la scorsa settimana è riuscito da solo a evitare che si consumasse una tragedia famigliare. La vicenda risale allo scorso giovedì 26 giugno quando una coppia composta da padre e figlio si trovava in difficoltà nelle acque antistanti alla Colonia Marina, nei pressi del parco acquatico gonfiabile GeoMare. Infatti il padre aveva difficoltà a muoversi nell'acqua per via dei crampi che lo hanno portato a lasciarsi trascinare dalle onde rischiando di annegare e di trascinare con sé anche il figlio.

