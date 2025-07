Malori in aumento si corre ai ripari Arrivano 26 ambulanze aggiuntive

il via a un potenziamento dei servizi di emergenza, schierando 26 ambulanze in più per fronteggiare l’ondata di calore e le conseguenti emergenze. Con temperature che toccano i 40 gradi, è fondamentale proteggere la salute dei cittadini, soprattutto nelle zone più a rischio come spiagge e cantieri. La Regione si impegna così a garantire interventi rapidi e efficaci, affinché nessuno sia lasciato solo di fronte a questa sfida estiva.

Ondate di calore eccessivo, temperature che sfiorano i 40 gradi e aumentano i malori, soprattutto in spiaggia e nei cantieri. Proprio per questo, come ogni anno, la Regione ha dato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Malori in aumento, si corre ai ripari. Arrivano 26 ambulanze aggiuntive

