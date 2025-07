Temptation Island bufera tra Sonia e Alessio | lui rifiuta il falò lei resta come ospite e poi il colpo di scena

Una sera che avrebbe dovuto rafforzare il loro legame si trasforma in un incubo per Sonia Mattalia. La tensione esplode nel villaggio delle fidanzate di Temptation Island, quando due video sconvolgenti rivelano un lato inaspettato di Alessio. La crisi tra i due si infiamma, lasciando tutti senza parole. Ma cosa succederà ora? La verità sta emergendo, e il colpo di scena finale cambierà tutto.

Una partenza sconvolgente: il video shock per Sonia. È bastata meno di un’ora dal loro ingresso nel villaggio delle fidanzate perché Sonia Mattalia, avvocato di Orta Nova, si trovasse davanti a una rivelazione che ha stravolto il suo percorso a Temptation Island durante la puntata del 3 luglio. Due video mandati in successione dalla produzione mostrano il suo compagno Alessio in una luce totalmente inaspettata: “Non so se l’ho mai amata. Gliel’ho chiesto io di venire qui, ma non le ho mai detto il vero motivo. L’avrei distrutta emotivamente”, confessa lui, senza esitazioni, davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it