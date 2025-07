Torneo femminile di bocce Memorial Picchi pronte per la sfida

Preparatevi a vivere emozioni intense e tanta passione nel cuore del torneo femminile di bocce, il 14° Memorial Monica Picchi. Da lunedì 7 a giovedì 10 luglio, le campionesse si sfideranno al bocciodromo del Parco Pertini, dando il massimo per conquistare il prestigioso trofeo. Sui campi del bocciodromo, gestito con cura dalla Bocciofila Aglianese, si respira entusiasmo e solidarietà, in un evento che promette spettacolo e divertimento. Non mancate!

Da lunedì 7 a giovedì 10 luglio, al bocciodromo del parco Pertini si svolge il " Torneo femminile di bocce-14° Memorial Monica Picchi ", organizzato dall’Aido Gruppo intercomunale della Piana e Lions club Pistoia Fuorcivitas, con il patrocino del Comune di Agliana. Sui campi del bocciodromo del parco Pertini (gestito dalla Bocciofila aglianese che ospita con piacere questo Torneo), lunedì 7 e martedì 8 si svolgeranno le partite per le qualifiche, mercoledì 9 i quarti di finale e giovedì 10 semifinali e finali. Il " Torneo femminile di bocce " è ormai un appuntamento annuale per ricordare Monica Picchi, giovane montalese che morì improvvisamente per un aneurisma il 6 ottobre del 2006 e la famiglia autorizzò l’espianto di organi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torneo femminile di bocce Memorial Picchi, pronte per la sfida

