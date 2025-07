Lapsus dell' Ambasciatore Fertitta | Salvini sta costruendo il ponte più grande d' America – Il video

Un lapsus che fa riflettere e sorridere, quello dell’ambasciatore Fertitta durante la Festa del 4 luglio a Roma. Con un’ironica confusione tra Stati Uniti e Italia, ha elogiato il progetto di Salvini per il ponte più grande d’America, scatenando commenti affettuosi e curiosità. Un momento che dimostra come anche gli errori possano diventare occasione di leggerezza e comunicazione coinvolgente. Scopriamo insieme i dettagli di questo curioso episodio.

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 "In Texas pensiamo in grande, ma mi congratulo con le ambizioni del Vicepremier Salvini per i trasporti e le infrastrutture e con la costruzione di uno dei ponti più grandi d’America. scusate (in Italia). vorrei il suo talento in America", il lapsus dell'ambasciatore Fertitta alla Festa del 4 Luglio a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

