giochi senza frontiere pronte le 15 squadre

Preparativi in corso per la quarta edizione dei Giochi Senza Frontiere a Città di Castello! Quindici squadre, circa 225 partecipanti, si sfideranno in otto giochi diversi, creando un’atmosfera di entusiasmo e solidarietà tra i rioni e le pro loco della zona. L’evento, promosso dall’associazione Gli Amici di Feffo, promette una giornata ricca di emozioni e di divertimento. Chi conquisterà il trofeo? La risposta domenica pomeriggio!

Una sfida su otto giochi differenti, qualcosa come 225 partecipanti per quindici squadre, nell'arduo tentativo di conquistare il trofeo dei Giochi senza Frontiere che stanno per tornare a Città di Castello. L'associazione " Gli Amici di Feffo " promuove la quarta edizione dei "Giochi Senza Frontiere dei rioni e delle pro loco" domenica dalle 16.30 alle 22. Il torneo include 15 squadre ognuna composta da 15 giocatori e rappresentano i vari territori: Quelli delà del ponte, Astucci-Celle-Cagnano, Cerbara, Casella- Garavelle, Lerchi, Morra, Salaiolo-La Tina, San Giacomo, San Pio X, San Leo Bastia, Piosina, Prato, Riosecco, Santa Lucia e Titta.

