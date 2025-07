C’è Vaiano a tavola Balli e degustazioni

Preparati a vivere due serate all’insegna del gusto, della musica e dell’amicizia con "Vaiano a Tavola 2025". Questo evento, promosso dal Comune di Vaiano in collaborazione con le associazioni locali, si svolgerà tra piazza Galilei, via Braga e piazza Firenzuola, offrendo un’esperienza coinvolgente e solidale. Un’occasione unica per gustare piatti deliziosi, ballare e contribuire a progetti importanti per la comunità. Non mancare, perché il vero sapore è quello della solidarietà!

Due serate di sapori, per stare insieme e per fare del bene. Domani e domenica è in programma " Vaiano a Tavola 2025 ", la manifestazione promossa dal Comune di Vaiano in collaborazione con le associazioni locali, che si terrà tra piazza Galilei, via Braga e piazza Firenzuola. Il ricavato sarà interamente devoluto a progetti solidali e di supporto alla comunità, promossi dalle associazioni coinvolte: Agesci Vaiano 1, Aiuti Dalla Vallata, Associazione Auser La Sartoria, Le Vincenziane, Avis sezione Vaiano, Caritas, Casa del Popolo Rossi, Operazione Mato Grosso – Riciclande, Pubblica Assistenza sezione di Vaiano e Il Sentiero Blu – Centro Silvio Politano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’è "Vaiano a tavola". Balli e degustazioni

