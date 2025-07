Diodoro cavallo made in Siena | Ma sardo-tedesco come Tittia

A Siena, tra tradizione e innovazione, nasce Diodoro Cavallo, un fedele simbolo di arte e cultura. Con radici sarde e tedesche, questo cavallino di soli sei anni incarna l’unione di mondi diversi, riflettendo la ricchezza delle storie che si intrecciano nel cuore della Toscana. Un simbolo che va oltre il tempo, pronto a raccontare nuove avventure. Diodoro, infatti, non è solo un cavallo, ma un vero e proprio ponte tra passato e presente.

di Laura Valdesi SIENA Diodoro, 6 anni, un cavallino made in Siena. Nato all’Arbia. Ha un nome che evoca l’alone dorato che emana il Drappellone di Riccardo Manganelli. "Questo cavallo è proprio d’oro – confessa Marco Tansini, proprietario del baio –, nato nella scuderia di Giovanni. Un cavallo che ha babbo sardo e mamma tedesca proprio come il fantino che stasera (ieri, ndr) l’ha montato. E’ stato un connubio veramente eccezionale. Diodoro impara velocemente, è intelligente. Partendo dal presupposto che la prima volta è sempre più difficile ha dimostrato di essere un grande cavallo. E io sono felicissimo perchè dopo 18 anni ho completato un sogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Diodoro, cavallo made in Siena: "Ma sardo-tedesco come Tittia"

