In spiaggia più tranquilli Ecco i volontari del Sics Immancabili i cani-bagnino

In spiaggia a Castiglione della Pescaia, il territorio si anima di sicurezza e affidabilità grazie ai volontari del SICS e ai cani bagnino, autentici angeli custodi delle nostre coste. Oltre alle postazioni già attive, la collaborazione con il Comune garantisce un monitoraggio ancora più efficace, assicurando a tutti un’estate all’insegna del relax e della tranquillità. La sicurezza è una priorità, e con il SICS la protezione delle spiagge diventa una certezza.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Sempre più sicuri sulle spiagge di Castiglione della Pescaia con i cani bagnino della Sics, la Scuola Italiana Cani Salvataggio. Oltre alle postazioni di salvataggio già attive da anni che la domenica e nei giorni festivi garantiscono la sicurezza sulla spiaggia di Casetta Civinini a Punta Ala e quella delle Rocchette a Castiglione della Pescaia, i volontari della Sics in accordo con il Comune saranno operativi per la stagione balneare 2025 con i loro "cani bagnino" anche su due nuovi tratti di spiaggia libera sul litorale di Punta Ala dal Piastrone a Casetta Civinini, per aiutare chi ha difficoltà in mare proprio in quelle zone in cui la presenza del bagnino è limitata. 🔗 Leggi su Lanazione.it