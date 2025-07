La Giordania ad Assisi Tesori cristiani in mostra

Un viaggio attraverso 2.000 anni di storia cristiana si apre ad Assisi, con la mostra "Giordania: alba del cristianesimo". Esplora un patrimonio straordinario di 100 reperti provenienti da trenta siti archeologici, testimonianze di un passato ricco e affascinante. Un’occasione unica per scoprire i tesori cristiani della Giordania e immergersi in un viaggio spirituale e culturale senza precedenti. La cultura e l’archeologia si incontrano in questa straordinaria esposizione, pronta a incantare visitatori e appassionati.

Riflettori accesi sul ricchissimo patrimonio cristiano della Giordania con 100 meravigliosi reperti provenienti da trenta siti archeologici. Arriva ad Assisi, nella sale di Palazzo del Monte Frumentario la mostra itinerante “Giordania: alba del cristianesimo“ organizzata dal Ministero del Turismo e delle antichitĂ della Giordania e svelata ieri in anteprima, alla presenza della ministra del Turismo e delle antichitĂ della Giordania, Lina Hannab. Il percorso espositivo, a ingresso libero, si può ammirare da oggi al 2 agosto. "Assisi occupa un posto speciale anche nel cuore dei Giordani e da sempre è simbolo di pace, spiritualitĂ e fraternitĂ umana" ha detto Hannab ricordando che proprio ad Assisi, nel 2019, Re Abdullah II ha ricevuto la Lampada della pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Giordania ad Assisi. Tesori cristiani in mostra

