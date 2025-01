Donnapop.it - La figlia di Antonella Mosetti finisce nel mirino degli haters: insulti per il suo aspetto fisico, ecco cosa è successo

Asia Nuccetelli, ladi, è finita neldelle aspre critiche da parteutenti del web: ma?Rispetto agli anni dei suoi esordi televisivi, oggi Asia è ben diversa; fisicamente, infatti, grazie all’aiuto della chirurgia plastica, ha corretto alcuni inestesismi o semplicemente è andata a intervenire su alcune zone del viso che non la facevano sentire a proprio agio. Fin qui niente di strano.Purtroppo, però, ladie Alex Nuccetelli è stata presa di mira da alcuniche sui social l’hanno ricoperta dia causa del suo. Ricordiamo che Asia è stata protagonista del GF Vip nel 2016, quando andava in onda la prima edizione del reality condotto da Ilary Blasi.All’epoca – insieme a sua madre– fece molto discutere per aver scatenato dinamiche di cui si parla ancora oggi; un esempio fra tutte, il teatrino messo in piedi da Giulia De Lellis per via della vicinanza di Asia Nuccetelli ad Andrea Damante, suo storico ex fidanzato.