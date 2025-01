Juventusnews24.com - Juventus, il dato sui pareggi è preoccupante. Nessuno come i bianconeri in Europa: il segno X ormai non fa più notizia

di RedazioneNews24, unimpressionante quello suiottenuti fin qui.in: i numeriAnche in Champions League nella trasferta di Brugges è arrivato uno per la, il secondo per 0-0 nelle ultime tre gare europee e il sedicesimo in totale in questa stagione. Numeri impressionanti per i, in, riesce infatti a stare a questo passo, visto che la squadra di Thiago Motta ha collezionato almeno 5 segni “X” in più di tutti. In generale, tornando agli 0-0 e alle due occasioni in cui si è ripetuto di recente, si può notarequesto risultato, in precedenza, si sia ripetuto sempre per due volte ma in 74 precedenti.Leggi sunews24.com