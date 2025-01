361magazine.com - Jessica e Helena si sono viste fuori dal GF: “ecco cosa ci siamo dette”

Leggi su 361magazine.com

, dopo gli scontri in casa, hanno fatto amiciziadagli studi del Grande Fratellodal tugurio ha rivelato di aver visto e sentito diverse voltein questa settimanadal Grande Fratello e pare che le due siano in perfetta sintonia adesso. Infatti dal tugurio stanno ballando e chiacchierando come due vecchie amiche,praticamente diventate inseparabili.Il discorso disu“Mirivista dae mispaventata – riporta Biccy -. Tutti i video delle litigate non li potevo vedere, vedevo proprio una donna, e mi dicevano, ma chi è? Avevo gli occhi da matta! Datutto ha avuto un senso diverso. Conciriin più occasioni, anchedallo studio.abbiamo fatto? Due matte! Baci, abbracciarci subito. Io le ho detto ‘ma tu pensa quanto eravamo tese a livello mentale per arrivare a scannarci come abbiamo fatto, pensa a quanto stavamo veramente sotto pressione’.