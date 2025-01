Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo magazine del Comune di Ancona

Ildeldisi chiama Comunice, completamente rinnovato nella grafica e nel format, sostituisce il precedente Ankon. È disponibile all’indirizzo www.comunic.it, completando così l’offerta dei canali di comunicazione di pubblica utilità già operativi (sito, social e chat). Aggiungendosi alle attività quotidianamente svolte dall’ufficio stampa, Comunicsi pone l’obiettivo di restituire un racconto più approfondito di idee e progetti dell’Amministrazione. Quattro le sezioni principali del giornale online (In città, In, In Consiglio e In società), cui si somma la rubrica ‘Racconti di città’, che ospiterà personaggi ed esperienze, anche non direttamente collegati all’Amministrazione, ma significative per il contesto sociale e culturale della città.