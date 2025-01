Quotidiano.net - I grattacapi di Schlein con i riformisti

Leggi su Quotidiano.net

De Robertis La decisione della Corte Costituzionale sull’ammissibilità dei referendum – ineccepibile, diciamolo subito – fa sorridere Giorgia Meloni (e forse anche Antonio Tajani) e crea più di un grattacapo soprattutto alla segretaria Pd Elly. La premier vede tornare nei meandri parlamentari una riforma, quella dell’Autonomia, cui non ha mai creduto troppo, che aveva capito essere diventata impopolare e probabilmente scritta male specie dopo i taglia-e-cuci operati dalla stessa Corte due mesi fa e che rischiava di creale problemi al Sud, dove FdI prende molti voti. La Corte ha sostanzialmente rimediato all’errore compiuto da Meloni e Forza Italia con il loro via libera troppo frettoloso alle insistenze leghiste. La riforma torna adesso in Aula e nonostante le promesse di Calderoli che giura che tutto si farà, potrebbe imboccare lo stesso binario (morto) nel quale è parcheggiato il premierato.