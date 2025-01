Pronosticipremium.com - I convocati di Ranieri per AZ Alkmaar-Roma: la scelta su Pellegrini e Cristante

Per dare continuità ai segnali mostrati in campionato nelle ultime settimane, ladovrà ripetersi anche in campo europeo, dove domani tornerà ad essere protagonista. Dopo più di un mese di pausa sarà infatti nuovamente tempo di Europa League, con i giallorossi che domani, giovedì 23 gennaio, saranno impegnati nella settima giornata della fase campionato. Il penultimo appuntamento di questa prima parte della competizione vedrà la formazione diaffrontare l’AZ, con fischio d’inizio alle ore 18.45 all’AFAS Stadion.Match cruciale quello che i giallorossi giocheranno in Olanda, con la possibilità in caso di vittoria di continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale. Viste le due lunghezze di ritardo, posizionarsi tra le prime otto non sarà per nulla semplice, ma per non avere rimpianti servirà tornare a casa dacon i tre punti, che permetterebbe anche si sbloccare la casella dei successi in trasferta.