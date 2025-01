Inter-news.it - Hellas Verona-Inter Primavera 1-4: poker per il primo posto (LIVE)

Leggi su Inter-news.it

Inizia in questo momento ildella partita tra, valida per la ventunesima giornata di campionato. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.RILEGGI IL1-4L’vince per 4-1 contro l’e chiude la pratica nel giro di 50 minuti. De Pieri segna l’unico gol del secondo tempo e permette ai nerazzurri di salire alcon 40 punti. Pomeriggio perfetto nell’infrasettimanale!90’+4 FINISCE LA PARTITA CON UNA VITTORIA!90’+3 BARRY ESPULSO PER DOPPIA AMMONIZIONE!90? Quattro minuti di recupero.86? Barry viene ammonito.82? Esce Cisse per Stella, anche Vapore fa il suo ingresso per Vermesan.79? Lavelli prende ildi Spinacce, Tigani quello di Venturini.71? Motta entra per Cocchi, esce anche Mosconi ed entra al suoPinotti.