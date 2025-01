Metropolitanmagazine.it - Gli rubano le scarpe a scuola, ma l’istituto scarica la colpa sui genitori del ragazzo: è successo a Valdobbiene

, nel trevigiano, un quattordicenne è stato costretto a tornare a casa scalzo. Lenuove, infatti, gli sono state rubate nello spogliatoio della palestra della sua. Un furto quasi sicuramente opera di un gruppetto di bulli, ma per il quale non ha presentato alcuna denuncia ai carabinieri.Il caso, tuttavia, è velocemente rimbalzato sui social a causa dell’assurda risposta delscolastico, che hato ogni responsabilità suidel. Questi, infatti, sarebbero rei di aver permesso a loro figlio d’indossare delle sneakers firmate e dal costo elevato. Per il personale scolastico, si è trattata di «una leggerezza imperdonabile» da parte dell’adolescente e della sua famiglia, che esenta la struttura da qualsiasirubate a: la risposta scioccante delLa vicenda, l’ultima di una serie di episodi di violenza avvenuti ultimamente nella provincia di Treviso, è giunta alle orecchie delle istituzioni locali.