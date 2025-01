Metropolitanmagazine.it - Gentrificazione, il fenomeno che inghiottisce le aree urbane a discapito di chi non è abbiente

Il termine gentrification è apparso per la prima volta nel 1964 in uno studio della sociologa inglese Ruth Glass, in cui si studiava il cambiamento fisico e socio-economico di un quartiere di Londra a seguito di un ricambio abitativo. Un quartiere storicamente abitato da classi medio-basse può essere “riqualificato”, adattato ad ospitare alberghi, catene di lusso, locali eleganti. Ciò attrae persone e famiglie con redditi elevati. Laè uncomplesso cheintere: da un lato favorendo il turismo (e la turistificazione della città), la sicurezza percepita e il rinnovamento estetico, dall’altro escludendo e segregando chi non è.Origini e dinamiche dellaPh: zero.euUn tempo la gentry era la piccola nobiltà di campagna inglese.