Empoli vs Bologna | le probabili formazioni

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I toscani devono necessariamente riprendere il cammino di inizio stagione per evitare di scivolare in zona retrocessione, mentre i felsinei sono in piena corsa per un posto in Europa.vssi giocherà sabato 25 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Castellani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani sono totalmente diversi da quelli di inzio campionato quando navigavano nella parte sinistra della classifica mettendo in difficoltà più di una big. Attualmente, in virtù di un ruolino di marcia deludente, frutto di una vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte. C’è bisogno di invertire subito questa tendenza negativa, anche perchè la zona rossa è dietro l’angolo.