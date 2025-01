Sbircialanotizia.it - Doka Italia: “I sistemi di casseratura Doka per il cantiere della Strada dei tre mari Jonica”

Leggi su Sbircialanotizia.it

è partner del progetto di trasformazione del Corridoio Jonico in una infrastrutturale in grado di collegare i litorali di Calabria, Basilicata e Puglia Colturano - (Mi) 22 gennaio 2025.Idicontribuiscono alla realizzazioneStatale 106: unfondamentale per realizzare una infrastruttura che, una volta terminata, consentirà .L'articolo: “Idiper ildei tre” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.