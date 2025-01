Ilrestodelcarlino.it - Dipartimento ex Gil, lavoratori all’attacco

I dipendenti deldi prevenzione della sede dell’ex Gil alzano la voce in merito a diverse problematiche, prima fra tutte: il mancato pagamento previsto degli obiettivi di budget raggiunti negli ultimi anni. Nel mirino anche l’aumento dei costi del parcheggio ex Gil. "Perché – si chiedono - se vogliamo venire a lavorare dobbiamo pagarci il parcheggio, a differenza deidell’ospedale Mazzoni, che hanno oltre 400 parcheggi a disposizione gratis?". In questi giorni si è appreso l’aumento dei prezzi e tutto questo ha sollecitato diverse mal di pancia. "E’ giusto – proseguono stizziti i– che i dipendenti dell’ex Gil versino un contributo così elevato per il parcheggio, questo importo può essere paragonato al costo di una Imu per una seconda casa". Un provvedimento che idichiarano crea una situazione di disparità tra idell’ex Gil e quelli del Mazzoni.