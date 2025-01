Lortica.it - Da trio a quartetto: la singolare storia di Voltaire, Emilie e gli altri

Leggi su Lortica.it

Raccontiamo della complessa relazione trae la sua “Minerva”, Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, celebre matematica e donna di straordinaria cultura, sposata con il militare Florent Claude, Marchese di Châtelet-Lomont. Ah, questi francesi: non basta indicare il luogo, devono sempre aggiungere dettagli genealogici e geografici!In ogni caso, il ménage à trois tra, Émilie e il marito andava avanti con una certa discrezione. Tuttavia, Émilie, vivace e curiosa, si stancò della monotonia e si invaghì di un altro uomo: Jean-François de Saint-Lambert, un giovane militare e poeta malinconico, dieci anni più giovane di lei.Saint-Lambert, aiutante di camera del re Stanislao Leszczy?ski, ex sovrano di Polonia esiliato dai russi e rifugiato in Francia, godeva della protezione del suocero reale, avendo ottenuto il Ducato di Lorena.