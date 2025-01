Cultweb.it - Com’è morto Bettino Craxi, leader del Partito Socialista?

Il 19 gennaio del 2000 ad Hammamet si spegnedeled ex Presidente del Consiglio. La sua è una delle figure più controverse della politica italiana, la cui storia termina a soli 65 anni per un infarto.soffriva anche di cardiopatia, gotta e diabete mellito. Fu colpito anche da un tumore a un reneLa notizia della sua scomparsa scuote l’opinione pubblica, riaccendendo un dibattito politico che non si era mai sopito., infatti, al culmine della sua carriera, viene travolto dallo scandalo di Tangentopoli, che ha portato alla sua caduta del suoe alla condanna per corruzione. Per questo motivo si autoesilia in Tunisia, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, spegnendosi all’interno di una villa lussuosa e circondato dai preziosi cimeli.